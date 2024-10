Marley reveló que atraviesa una crisis familiar con Mirko: "Me arrepentí"

“Empezó diciendo que le encantaba la idea y de repente me dijo 'me arrepentí', de un día para el otro. Le dije que no nos podíamos arrepentir y se largó a llorar. No sabía cómo calmarlo”, confesó con cierta preocupación.

El conductor también reveló que recibió una llamada de la escuela de Mirko, donde los docentes le informaron que el niño estaba afectado por el tema. Para tranquilizar a su hijo, le ha intentado transmitir un mensaje positivo sobre lo que significa tener una hermana.

marley mirko.mp4

“Yo le dije ‘esperá, cuando la tengas en brazos te va a cambiar la vida’, pero él me respondió que le daba vergüenza y timidez conocerla”, relató.

La llegada de Milenka está programada para fines de 2024 o principios de 2025. Marley, emocionado pero consciente del desafío que enfrenta, comentó sobre el nacimiento.

“Voy primero yo solo porque es un parto natural y se puede adelantar. Después llega Mirko, pero como es en Oklahoma, tampoco hay tanto que él pueda hacer allá, se aburriría. La idea es que venga después y conozca a su hermana”, detalló el conductor, quien está a la espera de este importante momento.

marley mirko 1.jpg

Qué hará Marley en 2025 con la llegada de su hija

Marley señaló que, aunque Telefe tiene grandes planes, su prioridad es su familia. “Estábamos hablando para grabar en noviembre y diciembre para que salga en enero, pero no me da con el nacimiento. Mi prioridad es Milenka”, sentenció.

A su vez, expresó su deseo de seguir conduciendo programas de éxito en el canal, aunque reconoció que depende de cómo logre organizar su vida personal con la llegada de su hija.