Marley contó cómo Mirko llegó a llevar la pelota en el partido de la Selección Argentina en la Copa América

Marley y la Selección Argentina

Una vez que comenzó Por el Mundo, programa que salió al aire luego de que la Selección derrotara a Canadá, Marley se mostró desde la cancha y explicó cómo llegó su hijo a tener esa inesperada participación.

“Para mí fue una locura porque me llamaron de repente y me dijeron ‘mirá, lo eligieron a Mirko para entrar la pelota’. Yo le pregunté a Mirko si él tenía ganas, no hay que forzarlo a nada. Y me dijo ‘sí, me animo, lo quiero hacer’”, relató el conductor.

Embed - MIRKO LLEVÓ LA PELOTA Y ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL - Programa 15 [09-07-24] Por el Mundo en la Copa

“Y a partir de ahí me agarraron nervios porque pensé ‘¿se animará, en ese momento, con toda la gente?’. Todos le decían ‘vamos Mirko, vos sos cábala desde Qatar’. Y fue una locura. Yo pensé que se iba a inhibir con tanta gente acá y todo lo que estábamos viviendo en la cancha”, aseguró el conductor sobre la reacción de su hijo.

Y, siguió relatando: "Yo me puse al lado de él y nos saludó Lautaro Martínez, imaginate, a dos metros nuestro. Todo fue una locura, una experiencia única. ¡Y se animó! Porque fue un llamado de repente. Y obvio, ¿cómo no lo voy a dejar hacer una cosa así?”.

“Se hizo un amigo en la tribuna, lo acababa de conocer, y desde la cancha lo saludaba. Seis años y una experiencia que no se va a olvidar nunca en la vida, así que buenísimo que se haya animado y que hayamos ganado”, terminó contando Marley sobre esa experiencia única.