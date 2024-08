Nueva denuncia contra Marley: ahora, por abuso sexual

El denunciante, que pidió reservar sus datos, se contactó esta semana con Martín Apolo, el abogado de Adrián Molina, el hombre de 44 años que denunció días atrás a Marley por corrupción de menores. Ahora el mismo letrado representa a ambos interesados.

La nueva denuncia que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional 59, y en el legajo consta que el primer contacto entre el denunciante y Marley fue vía Facebook y que arreglaron para encontrarse en Buenos Aires, informó el canal C5N.

En su presentación judicial el denunciante expresó: "me llevó años en comprender lo que me había sucedido, años en entender que había sido un abuso sexual, años procesar el daño psicológico que ello me causó".

La víctima tenía 18 años al momento del episodio denunciado. Era el invierno de 2008, según consideró, porque estaba oscuro y hacía frío cuando despegó su vuelo desde Sauce Viejo, en Santa Fe, hasta el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Vestido de jean negro y botas marrones, el denunciante se subió al "auto de alta gama" en el que lo esperaba Marley, a la salida de Aeroparque, y juntos fueron a la casa del conductor en Don torcuato, provincia de Buenos Aires.

Una vez en el domicilio de Marley, que el denunciante describió con detalles, el conductor "manoseó" al joven en el living de la casa y, según su relato, lo presionó hasta lograr que subieran al cuarto y tuvieran un encuentro sexual a pesar de la incomodidad expresada por el muchacho en todo momento.

"Yo no sentía absolutamente nada, yo sólo quería que esta situación terminara. (Marley) me dijo: 'no te preocupes, me pasa siempre', o algo similar, por el hecho de que yo no tenía las mismas ganas que él. Se masturbó y luego deja la habitación", relató el denunciante.

Tras vestirse nuevamente, el conductor le dijo "te llevo" al denunciante, pero él recordó: "yo no sabía a dónde ir. Si bien tengo familia en Capital Federal, no le había dicho a nadie que iba a venir a Buenos Aires y no sabía cómo decirles".

Eventualmente el conductor acercó al joven hasta la casa de una tía en Palermo, y ahí fue donde el denunciante empezó a registrar lo que había ocurrido.

