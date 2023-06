"La Faraona" Martín Cirio estrenó su documental y apuntó contra varios famosos

"Después de casi 3 años de no poder hablar, finalmente la justicia me investigó de pies a cabeza. Soy inocente. Y voy a contar lo que pasó durante este tiempo mientras tenía que hacer streams sonriendo como si nada pasara, cuando estaba viviendo un infierno", escribió Cirio como una introducción a su documental.

Las entradas se habilitaron este viernes 16 de junio a las 21:00, día de su estreno, y estarán abiertas hasta el domingo 18 del mismo mes a las 23:45 hs. La cuenta oficial de LAM compartió varios fragmentos del documental.

Martín Cirio "La Faraona" contra los famosos

"Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero estábamos en mejores amigos en Instagram y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque. Me sorprendió porque es del medio y sabe cómo se manejan las fake news", reveló Martín Cirio en su documental.

También habló de Rocío Guirao Díaz. "Yo era fuerte en redes sociales, y ella me pidió hacer un vivo juntos, y cuando explotó todo esto, me descartó de una. Mientras te pueda usar y sacar provecho, listo...", recordó "La Faraona".

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1670174445363687425 La faraona prendió el ventilador.



Rocio Guirao Diaz #LAM pic.twitter.com/v4zslXdeK5 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 17, 2023

Sobre Lizardo Ponce, Cirio dijo que lo consideraba "muy cercano", pero que "él estaba muy arriba" y "me hubiera servido que me siguiera mencionado y que siguiera juntándose conmigo".

"Cuando me cancelaron, mis amigos no me defendieron, se cayeron todos eternamente y eso hizo que me costara tanto salir de la cancelación. Porque todos me soltaron la mano. Mis amigos de toda la vida y mi familia estuvieron siempre", sentenció el youtuber.

De Nazarena Vélez, recordó que la mediática no tenía presencia en redes y él la ayudó. "Cuando pasó todo, salió a matarme públicamente sin siquiera mandarme un mensaje para preguntarme".

"Cuando conté que me habían soltado la mano me mandó un mensaje para ver cómo estaba", agregó el youtuber.