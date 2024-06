La repudiable forma en la que Martín Cirio se refirió a Nicolás de Gran Hermano

“¿Qué fue lo que te enamoró de Nico? Es hermoso físicamente, pero ¿En qué momento de hizo el clic?”, preguntó Cirio. “Últimamente me venía relacionando con hombres muy pelot... que no tenían mucha coherencia. No te escuchan, no hablan de cosas interesantes, siempre es fútbol, fútbol y fútbol”, respondió Florencia.

“Él es súper inteligente, habla de teorías conspirativas, me da ternura”, lo respaldó Florencia Regidor. Fue entonces que Martín Cirio hizo la aberrante comparación que despertó indignación en las redes sociales: “Ternura como te puede dar un nene down”.

“Él te escuchaba, daba teorías, pensaba cosas re locas. Nunca había estado con un chico así, tan filósofo. Eso me gustó”, defendió la joven a su pareja.

Gran Hermano: los insultos de la familia de Nicolás a Florencia

Florencia reveló: “yo sé que no me conocen y que les falta conocerme, pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar. No me pidió perdón, pero ya habíamos charlado y aclaramos las cosas, que eran por juego. Pero vi todo de nuevo y dije “¿por qué? No me merezco que me digan ‘Trolencia’”.

“Yo a él siempre lo cuidé. Y que armen edits de cosas cuando estábamos jugando, en las que yo quizás le hablaba mal o de una manera... Y que pongan una foto de Nicolás, como que estaba llorando por mí... Siento mala onda y yo no les hice nada”, agregó muy dolida en A la Barbarossa.