Martín Cirio reveló el desaire que le hizo Furia de Gran Hermano: "Hasta acá llegó mi amor"

En este sentido, señaló que "lo que no se da, no se da" y desdramatizó lo sucedido asegurando que "si no hay buena onda, no hay buena onda, está todo bien, no pasa nada". Luego, agregó: "Ya los conozco, me van a decir 'yo te dije que no la tendrías que haber bancado'. No, no, yo soy super objetivo y yo voy a bancar lo que a mí me gusta y me divierte", soltó.

"A mi Furia me gustó y me divirtió en GH, punto. No me desdigo de nada de lo que dije, pero bueno, veo que no hay tanta buena onda, entonces no voy a presionar ni hacer nada extra", manifestó en relación al desaire de la polémica jugadora de Gran Hermano.

Tras volver a insistir en que nota "algo raro" con respecto de la actitud de Juliana hacia él, culminó contundente: "No sé qué le habrán dicho o si le caigo mal, está perfecto, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero hasta acá llegó mi amor".

Furia ganó el premio a "Jugador preferido" y descolocó a Santiago del Moro con su decisión

En el marco del último programa de Gran Hermano 2023, la gala con los ganadores entregó premios votados por los propios exparticipantes, y al momento de ser galardonada, Furia sorprendió a Santiago del Moro en un momento que pareció sumar un capítulo más de tensión.

Concretamente, y elegida por su excompañeros, Juliana fue premiada como la "jugadora preferida" de la edición. Al ser nombrada, pareció molesta con la votación y en un primer momento dejó el premio en el escritorio del conductor.

Ante la sorpresa de todos y una mueca de fastidio de Del Moro, la exparticipante regresó para aclarar que le decía su distinción a él.

“Se banco todo esto. A la sociedad no le gusta mucho que las mujeres digamos cosas, y menos peladas y tatuadas. Él me defendió a muerte, incluso cuando no debería haberme defendido”, argumentó para acomodar la situación que entonces dejó de ser tensa.

Embed Sus "compañeros" VOTARON A FURIA como el JUGADOR PREFERIDO de la casa y Juliana NO LO ACEPTÓ. Se lo regaló al conductor, Santiago Del Moro #GranHermano pic.twitter.com/ST11QBIEKa — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) July 9, 2024