La reacción de Mirtha Legrand al ver el vestuario de su nieta en los Martín Fierro: "¡Qué...!"

Al mostrar los looks en la alfombra roja, Mirtha no dudó en alagar a su bisnieta. “Mirala qué linda que está”, señaló la Chiqui, quien no pudo evitar reparar en el vestido de Ámbar y expresó un gracioso reto: "¡Ámbar, qué escotada que estás. Muy escotada!", provocando la risa de todos., lanzó la diva. “Y sí, abu, tengo escote”, respondió la bisnieta de Mirtha, mientras que Juana, su madre, la defendió alegando que “son nuevas generaciones”.

