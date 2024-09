Martina Vignolo y Matías Alé viven un amor de novela y se casarán en la Bombonera: "Es mágico"

Desde minutouno.com nos comunicamos con Martina y al consultarle si se imagina dicho escenario para que ese momento tan especial ocurra, respondió: "No, no me lo imaginaba, pero me parece increíble, una idea genial, digna de nosotros dos, creativos, divertidos e innovadores".

Marti Vignolo y Matias Ale.jpg

Su amor que arrancó en la Ciudad de Mar del Plata, hoy nos tiene a todos de testigos, y claramente queríamos saber si creía que la vida la iba a sorprender de tal manera, a lo que muy sincera, lanzó que "la verdad es que no, uno siempre desea o por lo menos en mi caso, soñaba en encontrar mi media naranja, mi compañero, pero no imaginé que iba a llegar Mati, realmente la persona soñada en mi vida, y la cual me hace muy feliz".

Y agregó: "Lo que más me gusta de Mati es su compañerismo, su amor, su manera de ser conmigo y con todos, sus ganas de educar constantemente a sus pares y que todos seamos felices" y en cuanto a lo que ella pretende en la vida de Alé, manifestó: "Espero con mi compañía hacerle sentir un poquito al menos de la felicidad que nos da a todos".

Todos cuando estamos enamorados podemos definir a ese otro en una palabra, y la deportista lo describe al participante del Cantando 2024 como "MÁGICO" (así en mayúscula), y resaltó: "Genera esa energía mágica cuando estás a su lado, esa sonrisa que lo caracteriza, y sus abrazos maravillosos".

Ahora, a la hora de tener que autodefinirse cuando está a su lado, aseguró que la palabra sería "compañera" y continuó explayándose: "Porque me gusta estar con él, ayudarlo en todo lo que puedo, conocer sus trabajos y realmente lo miro totalmente enamorada y cada día estoy más orgullosa de él y sus logros".

Martu Vignolo Y Matias Ale.jpg

Matias Ale y Martu Vignolo ya tienen los nombres de sus futuros hijos

Matias Ale Y Martu Vignolo en Mar del Plata.jpg

Un amor intenso, que se consolidó más fuerte de lo que rompe una ola en el mar, al que la futura esposa, define como "un amor soñado, tenemos una relación intensa, siempre hablando positivamente, nos amamos, nos disfrutamos, nos respetamos y valoramos mucho".

La pareja que planea casarse en el Colegio Don Bosco de Mar del Plata, lugar donde se recibió Martina de profesora de Educación Física, ya tienen planeado agrandar la familia y esto nos dijo: "Siempre soñe con ser mamá y algunos nombres fuimos pensando y coincidiendo como por ejemplo Alfonsina Jazmín y Otto Juan".