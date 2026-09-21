Maru Botana publicó un sentido mensaje en un nuevo aniversario de la muerte de su hijo: "Le diría que..."

Seguidamente, advirtió a su 'yo' de aquel momento: "Te aviso algo: cada vez que se acerque el 21 va a volver a pesar y vas a extrañarlo como loca. 19 años después todavía va a pasar, pero ya no te va a dar miedo, porque entender que extrañarlo también es una manera de ir teniéndolo con vos. Si pudiera volver, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle que va a poder".