Maru Botana publicó un sentido mensaje en un nuevo aniversario de la muerte de su hijo: "Le diría que..."
La reconocida cocinera recordó a Facundo en sus redes sociales y reveló en un video qué se habría dicho a sí misma si pudiese volver el tiempo atrás.
Como cada 21 de septiembre, Maru Botana volvió a recordar en redes sociales a su hijo Facundo, fallecido en 2008 de muerta súbita. Con una profunda reflexión, la reconocida cocinera llenó de sensibilidad las redes sociales y emocionó con palabras que se habría dicho a sí misma, si pudiese volver el tiempo atrás.
Con un emotivo video en redes sociales, Maru comenzó hablando: "Si pudiera volver el tiempo atrás, no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada. Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: 'vas a poder'", comenzó.
Y continuó: "No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro. Vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes. Tus hijos van a crecer, vas a volver a creer, vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz. Vas a aprender a caminar con esa mochila, hasta vas a correr con ella".
Seguidamente, advirtió a su 'yo' de aquel momento: "Te aviso algo: cada vez que se acerque el 21 va a volver a pesar y vas a extrañarlo como loca. 19 años después todavía va a pasar, pero ya no te va a dar miedo, porque entender que extrañarlo también es una manera de ir teniéndolo con vos. Si pudiera volver, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle que va a poder".
Al postear el video, escribió como pie de publicación: "Hoy es mi día especial y a pesar de que pasen los años, todo se vuelve a revivir. Hoy quería compartirles este video, para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande, tengan esperanzas".
El video que publicó Maru Botana para recordar a su hijo Facundo
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