MasterChef Celebrity entró en la recta final: quiénes son los eliminados y los seis que siguen

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity

Después de una difícil decisión, el jurado decidió que Evangelina Anderson y Cachete Sierra sean los que abandonen la competencia en instancias finales, lo que generó una profunda tristeza en el piso.

Mientras que Turco Husain, Emilia Attias, Maxi López, Sofía Gonett, Ian Lucas y Marixa Balli sigan en la etapa decisiva y se acerquen a la gran final y puedan convertirse en los grandes ganadores de esta edición.