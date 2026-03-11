MasterChef Celebrity entró en la recta final: quiénes son los eliminados y los seis que siguen
La semana decisiva del reality culinario comenzó con un desafío exigente para los ocho finalistas y falta cada vez menos para conocer al ganador.
La recta final de MasterChef Celebrity Argentina ya está en marcha y este miércoles se vivió una de las noches más tensas de la temporada. Con ocho celebridades todavía en carrera, la cocina más famosa del país dio inicio a la semana definitiva con una prueba compleja que puso a prueba la técnica y la creatividad de cada uno.
Para este primer desafío, el jurado propuso un ingrediente que no suele ser sencillo de trabajar: el pulpo. Los participantes tuvieron que preparar un plato donde este producto fuera el absoluto protagonista, buscando destacarse tanto en sabor como en presentación.
A lo largo de la jornada, cada uno de los finalistas presentó su propuesta frente al exigente jurado, que analizó cuidadosamente las cocciones, las combinaciones de ingredientes y la creatividad en cada preparación. Sin embargo, no todos lograron cumplir con las expectativas.
Finalmente, dos de los concursantes tuvieron las devoluciones más críticas de la noche y debieron despedirse de la competencia, quedando eliminados en el inicio de esta semana decisiva. De esta manera, solo seis participantes continúan en carrera rumbo a la gran final.
Con el grupo cada vez más reducido, la tensión aumenta dentro de la cocina. Los seis finalistas que siguen en competencia deberán enfrentar nuevos desafíos en los próximos días, mientras la audiencia espera conocer quién logrará consagrarse como el gran ganador de esta temporada.
Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity
Después de una difícil decisión, el jurado decidió que Evangelina Anderson y Cachete Sierra sean los que abandonen la competencia en instancias finales, lo que generó una profunda tristeza en el piso.
Mientras que Turco Husain, Emilia Attias, Maxi López, Sofía Gonett, Ian Lucas y Marixa Balli sigan en la etapa decisiva y se acerquen a la gran final y puedan convertirse en los grandes ganadores de esta edición.
