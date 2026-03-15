MasterChef Celebrity tiene una gala clave este domingo: a qué hora empieza y qué se define
El reality se encamina a su esperada final, pero por ahora quedan cinco "cocineros" y este domingo hay una definición impactante.
La tensión en las cocinas de Telefe alcanza su punto máximo este domingo 15 de marzo,ya que el exitoso reality culinario, MasterChef Celebrity Argentina, vive una noche de eliminación crucial que definirá quiénes serán los cuatro semifinalistas que avancen a la recta final por el trofeo y el millonario premio.
Para sellar su pasaporte a la semifinal, los participantes deberán enfrentarse a una de las consignas más técnicas de la temporada. La prueba consiste en replicar una verdadera pieza de diseño gastronómico: cordero en croute, escoltado por un puré de edamame y menta, y una sofisticada reducción de aceto y ciruelas pasas.
La complejidad del plato, que exige una precisión absoluta en el punto de la carne y una presentación que los mismos concursantes han calificado como una "obra de arte", será el filtro definitivo para separar a los cocineros de los finalistas.
A partir de esta semana, los cuatro sobrevivientes de la gala de hoy entrarán en una fase de eliminación doble. En dos noches consecutivas (lunes y martes), el jurado determinará quiénes son los dos mejores promedios que se batirán a duelo en la gran final.
Tras la última eliminación de Marixa Balli; Maxi López, La Reini, Turco Husaín, Ian Lucas y Emilia Attias son los cinco participantes que este domingo buscarán la continuidad para meterse entre los cuatro mejores de la competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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