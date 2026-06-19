Mates, baile y distensión: cómo fue la previa del descargo de Nico Occhiato por el escándalo en Luzu TV
Pese a la seriedad del mensaje institucional, y tras un jueves con despidos, las cámaras del canal transmitían en vivo mientras el equipo se preparaba en Miami.
La expectativa por el descargo de Nicolás Occhiato tras el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi tenía en vilo a miles de espectadores en la mañana de este viernes. Sin embargo, para quienes sintonizaron la transmisión desde temprano, el clima en los estudios montados en Miami estuvo lejos de mostrar la rigidez que posiblemente amaritaba la situación.
Como es una costumbre idéntica a la que mantienen en Buenos Aires, Luzu TV encendió sus cámaras varios minutos antes del horario oficial de inicio, permitiendo que la audiencia espiara la intimidad y los movimientos del plantel en la previa de un programa que se anticipaba sumamente complejo.
Pese a que en el ambiente flotaba la certeza de que Occhiato abriría el ciclo con una aclaración seria sobre el futuro comercial de la empresa y las desvinculaciones del equipo de Florencia Peña, la tónica de los integrantes del staff fue la de mantener la distensión que caracteriza al canal de streaming.
En los minutos previos, se pudo ver a varios de los conductores y productores dando vueltas por el espacio, organizando los elementos técnicos y compartiendo rondas de mate.
De esta manera, lejos de mostrar rostros preocupados o un clima de extrema seriedad, algunos de los presentes aprovecharon la música de fondo para bailar y arengar de cara al inicio de la jornada mundialista.
Qué dijo Nico Occhiato sobre el escándalo en Luzu TV
"Voy a decir algo cortito. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal y del grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene un costo y muchos beneficios, pero tiene costos que tiene que afrontar", reflexionó Nico Occhiato en el inicio del programa.
Asimismo, el conductor intentó bajar la gravedad del fallido al catalogarlo como una falla involuntaria. "Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Dicho todo esto, hablamos con las personas que tuvimos que hablar, pedimos las disculpas, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas están bien", sostuvo.
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