Mates, baile y distensión: cómo fue la previa del descargo de Nico Occhiato por el escándalo en Luzu TV

De esta manera, lejos de mostrar rostros preocupados o un clima de extrema seriedad, algunos de los presentes aprovecharon la música de fondo para bailar y arengar de cara al inicio de la jornada mundialista.

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Qué dijo Nico Occhiato sobre el escándalo en Luzu TV

"Voy a decir algo cortito. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal y del grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene un costo y muchos beneficios, pero tiene costos que tiene que afrontar", reflexionó Nico Occhiato en el inicio del programa.

Asimismo, el conductor intentó bajar la gravedad del fallido al catalogarlo como una falla involuntaria. "Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Dicho todo esto, hablamos con las personas que tuvimos que hablar, pedimos las disculpas, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas están bien", sostuvo.