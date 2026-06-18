 "Perdón hijo": Juan Otero confirmó la drástica decisión familiar que tomó Florencia Peña

Qué dijo Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

Quien aportó los detalles más crudos sobre el estado anímico de la conductora fue su hijo, Juan Otero. En un móvil con el programa LAM, el joven defendió la integridad de su madre, apuntó contra el ensañamiento de las redes sociales y reveló la drástica decisión de cancelar las vacaciones familiares.

"Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial. Nos íbamos la semana que viene, pero bueno... No nos vamos a ir, obviamente. Obvio que no", confirmó el joven en diálgo televisvio y añadió: "Ella en lo único que pensaba era 'perdón hijo que no nos vamos de viaje'. Lloraba pidiéndome perdón que no nos podíamos ir. Nunca deja su rol de madre, por eso siento que es una gran persona que no se merece esto. Hoy nos pidió perdón a todos por cómo la vimos, porque la vimos triste".

Otero también reflexionó sobre los motivos que llevaron a su madre a replicar el rumor de internet y desmarcó el hecho de cualquier tipo de animosidad hacia el capitán de la Selección Argentina. "No lo hizo de mala leche, por eso me duele. Pero bueno, de todo se aprende. Ella no tiene historial como periodista, y ahí vino el error, al no saber manejar la situación. Esto no fue un ataque a Messi, aunque sí tuvo un daño colateral. Pero mi vieja ama a Messi", remarcó.

Para finalizar, Juan hizo un fuerte llamado de atención sobre el nivel de hostigamiento que se desató en los medios y las plataformas virtuales en las últimas horas. "Nadie se merece el grado de violencia que recibió. Ella está destruida, muy dolida, pero le hizo bien descargarse también... Por eso debe parar esta violencia masiva", concluyó.