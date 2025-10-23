Matías Alé se casó con Martina Vignolo: así entró la pareja a su ceremonia civil en Mar del Plata
El flamante matrimonio compartió su felicidad con sus seres queridos, y las cámaras de televisión no tardaron en encontrarlos.
Matías Alé se casó por civil este jueves con Martina Vignolo en una ceremonia íntima celebrada en Mar del Plata, la ciudad natal de la actriz. La pareja, que se conoció durante el verano de 2024, tiene planeado festejar su casamiento en varios puntos del país para poder compartir el momento con todos sus seres queridos.
Apenas una hora antes del evento Alé, de 47 años, le había comentado al programa Puro Show que su flamante esposa y él habían "optado por sacar la euforia" para vivir su día tranquilos, y adelantó: "Hoy es el Civil y después nos vamos a almorzar todos juntos".
El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados y que este viernes es la ceremonia en la Iglesia y después harán una fiesta en la cual "hay de todo, no puedo spoilear, van a estar mis amigos los Agapornis".
Después de más de un año de compromiso y apenas semanas después de que haberlo oficializado, la mediática pareja ingresó al registro civil en Mar del Plata entre cámaras de televisión, vítores y las indicaciones del novio, un experto en el manejo de la alfombra roja.
“Mañana es la ceremonia por iglesia, en la escuela a la que iba Martina, en el Don Bosco”, adelantó el actor este jueves. “Me casé con una marplatense, ya soy de acá”, bromeó con ternura Alé, aunque por el momento él y Vignolo no están seguros de si se quedarán a vivir en Mar del Plata o si tendrán domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
Además, Alé reveló que él se ocupó de preparar la luna de miel y decidió mantener el destino bajo secreto: “Es sorpresa. Marti no sabe nada, ya tengo todo organizado. Se tiene que armar una valija amplia porque son un par de días que viajamos”, contó entusiasmado. Sobre cómo continuarán las celebraciones, agregó: “Después nos vamos a comer, mañana Don Bosco y a la noche nos vamos a comer en una mega fiesta”.
