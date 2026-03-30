Solange y Andrea del Boca protagonizaron la pelea más escandalosa de Gran Hermano: "Ridícula"

El momento más tenso llegó cuando Andrea, sin filtro, disparó una serie de insultos que impactaron de lleno en la convivencia: "Ridícula, pelotud*, mantenida. ¿Y ustedes se la dan de los mejores ganadores? ¿Por qué no ganaron su edición entonces? Ojalá entre Cristian U para enseñarles y ponerlos en su lugar, así les cierra el ort*".

El episodio dejó en evidencia la creciente fractura entre ambas y anticipa nuevos conflictos en una casa donde la falta de recursos y la presión del juego empiezan a pasar factura. Rápidamente, esto se viralizó en las redes sociales y el público no dudó en tomar partido por una u otra.