Matías Alé y Martina Vignolo se comprometieron: cómo fue el momento

Una vez que hicieron este intercambio, la pareja se besó muy apasionadamente y siguieron sonrientes. Cabe recordar que Alé y Martina ya definieron la fecha de su casamiento y la espera para la familia es eterna.

“Va a ser el 25 de octubre de 2025″, expresó la profesional de 23 años hace algunas semanas atrás.

“Nos gusta el número y nos gusta el 10″, agregó Alé. El actor dijo que piensa hacer varias fiestas e invitó a todos en el piso del estudio de TN. “Es un lindo sábado, para todos y nos da tiempo para conseguir los canjes”, ironizó.

Además, contó que como muchos no pueden viajar a Mar del Plata, donde será la boda por iglesia ya que la chica es de esa ciudad, va a preparar fiestas en diferentes lugares. “Va ser un casamiento federal”, remarcó.

Matías Alé invitó a una de sus ex novias a su casamiento y sorprendió a todos

Hace unas semanas atrás, durante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio, Matías Alé le propuso casamiento a su novia Martina y poco a poco se fueron conociendo más detalles de lo que será ese gran evento.

Este miércoles, en Socios del Espectáculo, se supo que una de las ex novias del humorista está en la lista de invitados del casamiento y sorprendió a todos.

En una entrevista que le hicieron a Floppy Tesouro, le consultaron en vivo si ella es una de las afortunadas. “Ya me invitó. Lo vi en un evento y me dijo ‘Tesouro, no sé qué’”, dijo Floppy, que contó que “se lleva bien con sus ex”, dando a entender que no tiene problema en ir.

