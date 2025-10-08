Matías Bertolotti pidió disculpas por su enojo con la Peregrinación a Luján y en las redes lo destrozaron: "Cínico"

Tras el mensaje del meteorólogo muchos de los usuarios lo volvieron a criticar y sintieron que sus disculpas no fueron sinceras. "Cínico", "No hay vuelta con lo que ya dijiste", "No aclares que oscurece", "No hay manera de justificar el tono burlón con el que te referiste", fueron algunas de las respuestas que tuvo Bertolotti a su comunicado.

Los dichos de Matías Bertolotti que generaron indignación entre los fieles católicos

La polémica comenzó durante una transmisión en vivo de TN, mientras Matías Bertolotti analizaba las tormentas que afectaron gran parte del país el sábado 4 de octubre, justo cuando miles de personas participaban en la tradicional peregrinación a Luján.

“Llegaron las tormentas, que por algunos lugares fueron fuertes. Lo de la peregrinación a Luján fue denigrante, terrible”, expresó el meteorólogo al aire, en tono de indignación. Y agregó: “Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar... ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”.