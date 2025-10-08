Matías Bertolotti pidió disculpas por su enojo con la Peregrinación a Luján y en las redes lo destrozaron: "Cínico"
El meteorólogo había tildado de "denigrante" caminar hacia la Basílica en medio de la tormenta.
Luego de las críticas que recibió por tildar de "denigrante" peregrinar hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján en medio de la tormenta, el meteorólogo de TN y El Trece, Matías Bertolotti pidió disculpas a través de un comunicado que publicó en la red social X.
"Nunca pensé que pasara algo así. Les voy a aclarar algo. Cuando utilicé la palabra "denigrar" me refería a las autoridades que deben cuidar la peregrinación. Nunca a los peregrinos ( ojo como está cortado el video) y cuando digo la 'la fe no te salva de una tormenta' es justamente para hacer conciencia que la situación del otro día no era joda", comenzó su descargo el meteorólogo.
Luego pidió disculpas "Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas", dijo y explicó que: " Jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco", dijo.
Bertolotti insistió en que sus dichos fueron malinterpretados y recordó tragedias recientes que evidencian la importancia de respetar las alertas meteorológicas. “El mundo ya no duda: cuando hay alertas, se suspende lo que sea necesario”, expresó, y cerró con una frase contundente: “A los que agreden diciendo barbaridades sobre mi vida, les aviso que ni se gasten, porque nunca me afectó el qué dirán”.
Tras el mensaje del meteorólogo muchos de los usuarios lo volvieron a criticar y sintieron que sus disculpas no fueron sinceras. "Cínico", "No hay vuelta con lo que ya dijiste", "No aclares que oscurece", "No hay manera de justificar el tono burlón con el que te referiste", fueron algunas de las respuestas que tuvo Bertolotti a su comunicado.
Los dichos de Matías Bertolotti que generaron indignación entre los fieles católicos
La polémica comenzó durante una transmisión en vivo de TN, mientras Matías Bertolotti analizaba las tormentas que afectaron gran parte del país el sábado 4 de octubre, justo cuando miles de personas participaban en la tradicional peregrinación a Luján.
“Llegaron las tormentas, que por algunos lugares fueron fuertes. Lo de la peregrinación a Luján fue denigrante, terrible”, expresó el meteorólogo al aire, en tono de indignación. Y agregó: “Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar... ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”.
