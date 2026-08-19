Matthew Perry cumpliría 57 años: cuáles son sus 3 mejores series fuera de Friends
El actor de "Friends" quien falleció en 2023 sigue siendo muy recordado por sus fans, en especial el día de su cumpleaños. Conocé sus mejores series.
En el marco del aniversario de su nacimiento este 19 de agosto, se recuerdan los 57 años del nacimiento de Matthew Perry. El artista falleció el 28 de octubre de 2023, hecho que derivó en una exhaustiva investigación judicial que culminó en la aprehensión de cinco individuos, entre los que figuran profesionales de la salud y su propio asistente, por haberle facilitado las altas dosis de ketamina que desencadenaron su deceso.
Nacido en Massachusetts y criado en territorio canadiense, se radicó en Los Ángeles a los 15 años para dedicarse a la interpretación. Su debut profesional ocurrió en 1987 con la comedia "Second Chance", emitida por la señal Fox, a la que le siguieron apariciones secundarias en ficciones como "Growing Pains", "Beverley Hills, 90210", "Sydney" y "Home Free". Aunque alcanzó el éxito masivo al encarnar a Chandler Bing en "Friends", el actor desarrolló una nutrida filmografía en televisión y cine.
Un recorrido por las ficciones televisivas de su carrera
A lo largo de su trayectoria, el intérprete encabezó diversos proyectos para la pantalla chica que mostraron su versatilidad actoral. Entre las producciones más relevantes protagonizadas por el artista se destacan:
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"Go On": La trama sigue a Ryan King, un conductor radiofónico de deportes con un ciclo de gran audiencia cuya rutina cambia tras el fallecimiento de su esposa. Debido a ese hecho, resulta derivado a una terapia grupal integrada por particulares compañeros que atraviesan dilemas similares. La producción contó con un elenco compuesto por Matthew Perry, Laura Benanti, Julie White, John Cho y Sarah Baker, completando una única entrega de 22 capítulos.
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"Studio 60": Esta ficción retrata los acontecimientos, conflictos y vivencias que suceden detrás de escena durante la realización de un show televisivo de horario nocturno. La serie tuvo como protagonistas a Matthew Perry junto a Amanda Peet y Bradley Whitford, desarrollándose a lo largo de una temporada de 22 episodios.
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"La extraña pareja": El argumento narra la convivencia de dos amigos que, luego de ser echados de sus hogares por sus respectivas parejas, deciden mudarse juntos a un mismo departamento. La trama aborda los choques cotidianos causados por sus visiones opuestas sobre el orden y la rutina. El reparto estuvo encabezado por Matthew Perry, Thomas Lennon y Lindsay Sloane, manteniéndose al aire durante tres temporadas con un total de 38 emisiones.
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