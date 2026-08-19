Matthew Perry cumpliría 57 años: cuáles son sus 3 mejores series fuera de Friends

En el marco del aniversario de su nacimiento este 19 de agosto, se recuerdan los 57 años del nacimiento de Matthew Perry. El artista falleció el 28 de octubre de 2023, hecho que derivó en una exhaustiva investigación judicial que culminó en la aprehensión de cinco individuos, entre los que figuran profesionales de la salud y su propio asistente, por haberle facilitado las altas dosis de ketamina que desencadenaron su deceso.