La emotiva despedida de Lisa Kudrow a Matthew Perry

“Rodamos el piloto, “Friends Like Us”, lo eligieron e inmediatamente estuvimos en los Upfronts de la NBC. Entonces… Sugeriste que jugáramos al póker y lo hiciste muy divertido mientras nos compenetrábamos. Gracias por eso”, comienza.

Y luego continua con los agradecimientos: “Gracias por hacerme reír tanto con lo que decías, que me dolían los músculos y se me saltaban las lágrimas TODOS LOS DÍAS. Gracias por tu corazón abierto en una relación a seis bandas que requería compromiso. Y mucho “hablar”. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego, ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew”.

Shot the pilot, Friends Like Us, got picked up then immediately, we were at the NBC Upfronts. Then… You suggested we play poker AND made it so much fun while we initially bonded. Thank you for that. Thank you for making me laugh so hard at something you said, that my muscles ached, and tears poured down my face EVERY DAY. Thank you for your open heart in a six way relationship that required compromise. And a lot of "talking." Thank you for showing up at work when you weren't well and then, being completely brilliant. Thank you for the best 10 years a person gets to have. Thank you for trusting me. Thank you for all I learned about GRACE and LOVE through knowing you. Thank you for the time I got to have with you, Matthew.