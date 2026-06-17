Por qué Wanda Nara volvió a ver a sus hijas mientras están con Mauro Icardi

Para asistir al evento institucional, la presentadora de "MasterChef Celebrity" se inclinó por una propuesta estética de impronta urbana pero sumamente sofisticada.

Lució un abrigo extenso que se prolongaba hasta la altura de sus tobillos en tonalidad camel, combinado con una remera de diseño básico en color negro, calzado deportivo y una exclusiva cartera Birkin de la casa Hermès, confeccionada en cuero oscuro con apliques metálicos dorados.

En las postales registradas, se la pudo ver posando sonriente junto al agasajado, quien exhibía con orgullo su diploma sujeto por un lazo de color celeste.

Poco después del cierre de la ceremonia, la mediática recurrió a sus canales de comunicación digital para dejarle una afectuosa dedicatoria al joven en su perfil público. “Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”, plasmó conmovida en sus plataformas informativas.

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Wanda Nara volvió a ver a sus hijas mientras están con Mauro Icardi

Más allá de la significación académica, la jornada escolar deparó una fuerte sorpresa en el plano de los vínculos familiares. Las dos hijas menores que la conductora comparte con el futbolista Mauro Icardi, cuyas identidades fueron resguardadas en las imágenes mediante la colocación de emoticones de corazones grises sobre sus rostros, irrumpieron de manera imprevista en el salón de actos.

Actualmente, las niñas se encuentran residiendo bajo el régimen de tutela directa del deportista por el lapso de las próximas semanas, razón por la cual esta aparición transformó la jornada académica en un escenario propicio para un cruce directo y fuera de agenda entre la empresaria y sus hijas más chicas.

De acuerdo con lo expresado por la propia protagonista en otra de sus publicaciones virtuales, las nenas decidieron sortear los carriles formales de la institución para acercarse a contener a su madre. “Los hermanos más unidos y lo que más orgullo me da. Las ratoncitas se escaparon de la clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano”, detalló en sus historias de Instagram.

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