Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a provocar a Wanda Nara durante el cumpleaños de su hijo mayor

image.png

El saludo de Mauro Icardi a Valentino López

Sin embargo, hay que destacar que en medio del escándalo y de no haber sido invitado a la fiesta de Valentino quien, por cierto, lo dejó de seguir en Instagram, Icardi no se olvidó de él. Al menos no lo hizo públicamente. Esto es porque, durante su viaje a Rosario con Eugenia, decidió hacerle una tierna dedicatoria en sus historias de la red social.

Con una foto de un Valentino pequeño porque, a decir verdad, lo conoce desde que es muy chico, Mauro escribió: "Felices 16 mi Bomer", acompañado de emojis de una torta y una cara enamorada. Aunque, a este mensaje, también le sumó un "te amo" con un emoticón de corazón rojo.

Imagen de WhatsApp 2025-01-26 a las 10.14.32_d3aa904d.jpg

Por su parte, más allá de que siempre mantuvo una buena relación con Mauro, Valentino decidió ignorar completamente su mensaje. Y, si bien el joven nunca habló públicamente sobre los escándalos que tiene con su madre, el hecho de que lo haya dejado de seguir en redes sociales también da pauta de su relación actual.