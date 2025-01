Mauro Szeta se despidió de Telefe y quebró en llanto: "Son decisiones laborales"

Con evidente emoción, Paoloski continuó: “Vos ya estabas en el canal antes de que llegáramos nosotros a El Noticiero de la Gente, pero desde que empezó este ciclo en 2019, fueron todas buenas experiencias. Más allá de las noticias ingratas que te toca relatar, lograste llevar información con responsabilidad y hasta momentos de alegría cuando se podía”.

Al tomar la palabra, Szeta no pudo contener las lágrimas: “Quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a Telefe, que me hizo crecer un montón”, expresó con la voz quebrada.

El periodista también recordó la calidez de sus compañeras de maquillaje, quienes lo recibieron esa mañana con lágrimas en los ojos. “Es una decisión que tomo con gratitud eterna hacia Telefe, que me permitió crecer profesionalmente”, afirmó, mencionando a figuras como Roberto Mayo, Tristán Noblia y Darío Turovelzky, con quienes trabajó en el noticiero.

El colega hizo un repaso por los momentos más importantes de su vida que vivió mientras trabajaba en el canal. Uno de ellos fue su casamiento con su esposa Clarisa, una experiencia que, según él, nunca imaginó que viviría. “En Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento. Es un lugar maravilloso, lleno de gente con amor y profesionalismo”, destacó.

Pero también hubo momentos difíciles. Con lágrimas en los ojos, el periodista recordó la contención que recibió cuando perdió a sus padres. “Durante estos años se murieron mis dos viejos y me bancaron. Recibí mucho cariño y eso no tiene precio”, expresó.

Sobre su decisión de irse, explicó que simplemente busca nuevos desafíos: “No pasó nada malo, son decisiones laborales. Tengo la expectativa de un desafío diferente. Ni mejor ni peor, solo distinto”, aclaró, en referencia a su inminente llegada a América TV, donde compartirá pantalla con Sergio Lapegüe.

Finalmente, Szeta cerró su despedida con un mensaje para el público. “No sé qué habrá pasado para que haya tanto ida y vuelta con la gente. Me paran, me abrazan, me saludan en la calle. Siento que me quieren y yo también los quiero porque confían en lo que hago”, afirmó, visiblemente conmovido.