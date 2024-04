MAX: Entrevista exclusiva con Kieu Chinh y Phanxinê Linh, actores de "El Simpatizante"

el simpatizante robert downey jr

Sin embargo, para conocer más de "El Simpatizante" nada mejor que la palabra de dos de sus protagonistas, quienes hablaron en exclusiva con minutouno.com. Ellos son Kieu Chinh y Phanxinê Linh, quienes respondieron sin filtro todos los detalles de la producción que está próxima a llegar, hablando de sus sentimientos a la hora de participar en una serie que se enfoca en la guerra de Vietnam, de sus personajes y más.

+ La entrevista completa con Kieu Chinh y Phanxinê Linh de "El Simpatizante", la nueva serie de MAX:

Pregunta: ¿Es ahora un buen momento para estrenar una serie que retrata los problemas de la guerra de Vietnam? ¿Por qué necesitamos ahora un show como este?

Kieu Chinh: "Estoy muy emocionada por el estreno de El Simpatizante, la novela original ganó el premio Pulitzer y acerca de la serie, que haya sido producida por HBO, A24 y Robert Downey Jr es muy emocionante. Además, yo creo que esta serie es muy importante porque además de la historia, es la primera que tiene a la mayoría del cast vietnamita interpretando a vietnamitas y eso es un punto muy a favor e importante para hacer la historia. Y obvio que en la actualidad en Los Ángeles estamos muy ansiosos porque ya vimos todos los pósters enormes que hicieron. Así que por eso le agradecemos a HBO por traer esta serie a la pantalla que es sobre la comunidad vietnamita, quienes pudimos contar nuestra historia".

Phanxinê Linh: "Si, yo creo que un par de años atrás poder imaginar un show en Hollywood que tenga un elenco vietnamita completo era impensado. Pero, tu sabes, esta es una nueva manera de poder conectarnos con la Nación Americana. Así que este es un buen momento para que el libro de "El Simpatizante" haya sido adaptado para la pantalla chica".

Pregunta: ¿Qué tiene que saber la gente sobre sus personajes de "El Simpatizante"?

Phanxinê Linh: "En la serie yo interpreto a Major, él es un capitán corrupto de las Fuerzas Armadas de Vietnam en el Sur. Pero, tú sabes, cuando él se muda a América se enfoca en cómo puede adaptarse al sueño americano y brindarle todo el amor a su madre (Kieu Chinh) y a su familia, su esposa, sus hijos. Para interpretar a mi personaje yo creo que me encontré a muchas personas vietnamitas en América que querían dejar el pasado atrás porque, tu sabes, tuvieron que abandonar su país, y vinieron a América para empezar una nueva vida, por lo que querían ser nuevas personas. Ellos luchaban por el sueño americano y yo creo que no solamente las personas vietnamitas, sino mucha gente que llega a Norte América tienen el mismo plan, así que así es cómo yo veo a este personaje, por eso también me enamoré de mi personaje".

Kieu Chinh: "Para mi, desde el inicio de la serie, se enfocan en los personajes masculinos, por eso en esta historia, los personajes femeninos somos solamente un apoyo para los masculinos. Y yo interpreto a la madre de Major, una mujer que llega a Estados Unidos como una refugiada que siempre está pensando en su tierra, en su casa, su país y se siente en una vida solitaria aquí en América. De hecho, hay una escena que dos amigos de mi hijo vienen a visitarme y a cuidarme, a quienes yo quiero como hijos. Y estaba muy feliz, vi algunos vietnamitas, pude hablar mi idioma, estaba muy feliz incluso de poder cocinarles comida originaria de Vietnam. De mi personaje sólo se muestra cuánto extraña su vida en el pasado".

Durante la entrevista, los actores también revelaron su emoción a la hora de conocer esta historia: "No podíamos creer que una persona como Robert Downey Jr quería adaptar este libro", explicaron. Además, aseguraron ante minutouno.com que la serie cuenta con siete episodios, a pesar de que por hoy solamente se podrá ver el primero.

+ Todo lo que debes saber de "El Simpatizante":

Sinopsis oficial: Es una serie que sigue la vida de un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita en los tumultuosos últimos días de la guerra de Vietnam. La trama sigue su viaje como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que su pasado de espionaje aún le persigue.

Tráiler oficial:

Embed - El Simpatizante | Trailer Oficial | Max