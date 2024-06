Maxi Giudici destrozó a Marcos Ginocchio: ¿el fin de una amistad de Gran Hermano?

Por otro lado, el influencer afirmó: “Yo a Marcos le volví a escribir en estos meses y no me respondió más. Le reaccioné en redes a algunas publicaciones que hizo y nada. Seguramente debe tener lío con tanta gente que lo busca, es como la decepción de sentir esa simpleza que veía de él hoy no la veo, por lo menos reflejada para conmigo”.

Maxi Guidici

Cuando tuvo el intento de suicidio, según confesó Maxi, Marcos le mandó un mensaje que le llenó el alma, pero después volvió a demostrar su descontento. Aunque, lo cierto es que justificó al campeón: “También puede ser que porque yo quería que gane Nacho la final, yo sabía que Marcos llegaba seguro a la final y el fandom de Marcos me liquidó y empezó a encontrar cualquier tipo de excusa, quizás de alguna manera se lo terminó creyendo, adentro de la casa nos queríamos muchísimo”.

“Su mundo es un despelote de mensajes, yo no soy quién para que me responda y es un chico muy tranquilo. Es un quilombo el celular de los chicos, nuestro. Cuando tuve el intento de suicidio me escribió y me dijo que nos íbamos a juntar a comer un asado, y me mencionó a Dios, fue algo muy lindo lo que me dijo, un mensaje espiritual me dio”, cerró Maxi.