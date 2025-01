Maxi López habló del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: "Voy a..."

Sin embargo, Maxi no escapó de los medios que los estaban esperando para saber qué pensaba del escándalo que se generó en las últimas semanas y que parece no tener fin. “Chicos, no me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando", dijo Maxi López ante las cámaras de LAM, América TV, y seguía caminando hacia la salida del lugar para seguir viaje hasta su casa.

"Está todo bien pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”, agregó prudente el ex futbolista. Además, contó que hará con Wanda ahora que enfrenta esta guerra mediática con la China e Icardi. “Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”, explicó.

wanda nara maxi lopez

“Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, explicó Maxi López, quien hace unas semanas se juntó en Europa con Wanda y L-Gante cuando eran pareja.

Por su parte, Wanda ignoró por completo a los periodistas que la esperaban para ver si rompía el silencio y solo se limitó a ocuparse de sus hijos, subirlos a una camioneta y partir rumbo a su hogar para disfrutar en familia del verano.

Durante las últimas horas, la mediática usó sus redes sociales para compartir imágenes de los momentos que estaba viviendo con Valentino, Benedicto, Constantino Francesca e Isabella. En los posteos, se la puede ver junto a sus hijos, divirtiéndose en la pileta, en un inflable y tomando helado.

Wanda Nara fue a Ezeiza a buscar a Maxi y a sus hijos Y NO DIO DECLARACIONES



— América TV (@AmericaTV) January 11, 2025