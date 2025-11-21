Maxi López se emocionó en MasterChef: el abrazo de Wanda Nara que conmovió a todos
En una gala especial donde los hijos de los famosos se sumaron al reality, el exfutbolista habló de la distancia con los suyos y no pudo contener las lágrimas.
El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe viene dejando momentos divertidos, guiños cómplices con Wanda Nara y escenas que muestran su costado más descontracturado. Pero esta vez, el exfutbolista desnudó una faceta distinta: la del padre que extraña, que convive con la distancia y que, al recordar a sus hijos, se quiebra sin importar cámaras ni luces.
Todo ocurrió en el anticipo de la nueva gala, donde el programa presentará un episodio atravesado por la emoción: la visita de los hijos de los participantes. La propia Wanda decidió compartir en redes un fragmento del capítulo, mostrando el instante exacto en el que los chicos ingresan al estudio.
Entre ellos estaban los hijos de la conductora y también los de Maxi, quienes viajaron especialmente para acompañarlo en un desafío pensado para las familias. Lo que en principio parecía un momento alegre dio paso a una escena profundamente sensible cuando Wanda, fiel a su estilo directo, le preguntó a su exmarido: “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”.
La respuesta llegó sin filtro ni coraza. López, que vive en Europa con su pareja Daniela Christiansson, su hija Elle y otro bebé en camino, soltó una frase que lo expuso emocionalmente: “Que te la pasas extrañándolos”. Las palabras resonaron en todo el estudio y de inmediato sus ojos comenzaron a humedecerse. Intentó contenerse, pero la emoción lo desbordó.
Con lágrimas corriendo por su rostro, intentó limpiarse y continuar, aunque el clima ya se había transformado en pura ternura. La reacción de Wanda fue espontánea. Caminó hacia él, lo abrazó fuerte y lo contuvo frente a las cámaras, un gesto que desarmó al público y dejó claro que, más allá de sus diferencias del pasado, el vínculo parental sigue siendo sólido.
La publicación del clip generó una avalancha de mensajes: desde “Qué lindo el gesto entre ambos” hasta “Maxi es un tipazo”, los usuarios celebraron la empatía mostrada por ambos y el amor que los une a través de sus hijos.
El episodio especial también contará con la participación de las familias de otras figuras. Evangelina Anderson, Emilia Attias y Valentina Cervantes se sumarán a un desafío en el que la técnica importa, pero donde la emoción parece destinada a ganar protagonismo. MasterChef, una vez más, combinará cocina, historias personales y momentos que trascienden la competencia, con un capítulo que promete conmover incluso antes de emitirse.
