Maxi López se emocionó en MasterChef: el abrazo de Wanda Nara que conmovió a todos

La publicación del clip generó una avalancha de mensajes: desde “Qué lindo el gesto entre ambos” hasta “Maxi es un tipazo”, los usuarios celebraron la empatía mostrada por ambos y el amor que los une a través de sus hijos.

El episodio especial también contará con la participación de las familias de otras figuras. Evangelina Anderson, Emilia Attias y Valentina Cervantes se sumarán a un desafío en el que la técnica importa, pero donde la emoción parece destinada a ganar protagonismo. MasterChef, una vez más, combinará cocina, historias personales y momentos que trascienden la competencia, con un capítulo que promete conmover incluso antes de emitirse.