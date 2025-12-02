Maxi López, tras su entrevista con Yanina Latorre: "Durante años se escuchó una sola campana"
El exfutbolista profundizó sus dichos tras la charla con Yanina Latorre y apuntó a años de silencios, versiones unilaterales y situaciones familiares que nunca había contado.
A poco de su explosiva aparición en el programa de Yanina Latorre, Maxi López volvió a hablar y profundizó ante LAM varias de las definiciones que dejaron en shock al mundo del espectáculo. Con un tono firme pero sin perder la calma, el exfutbolista buscó correr el eje del escándalo para poner el foco en un punto que asegura haber cargado en soledad durante más de una década: la imposibilidad de contar su versión. “Durante más de diez años se escuchó solo una campana. Por algo Ana (Rosenfeld) terminó como terminó. Sin Wanda y sin nada”, lanzó, aludiendo de lleno a la histórica representante de su exesposa y a la dinámica mediática que él considera que lo dejó siempre en desventaja. Detrás de esa frase, dijo, hay años de silencio, desgaste judicial y una historia familiar que quedó partida en múltiples direcciones.
López, que recientemente tuvo un inesperado y televisado reencuentro con Wanda Nara en un ciclo culinario de Telefe —donde ambos mostraron una convivencia sorprendentemente armónica—, también se refirió a los motivos que los llevaron a su ruptura matrimonial, desmintiendo versiones y acusaciones cruzadas. “Decidimos separarnos en aquel momento, porque se había terminado el amor (con Wanda Nara): cuando se termina el amor es difícil llevar las cosas y más si hay chicos”, afirmó, dejando en claro que, para él, gran parte del dolor posterior provino no del final del vínculo, sino de lo que ocurrió después. En ese sentido, fue tajante: “Me dolió que se utilizara a mis nenes para sacar alguna ventaja o algún objetivo”. Según explicó, su mayor preocupación siempre fue preservar a sus hijos del ruido mediático y de conflictos que, a su entender, nunca debieron involucrarlos.
La conversación con LAM retomó además uno de los momentos más fuertes de su nota con Yanina Latorre, donde López descartó de manera enfática cualquier tipo de violencia, en medio de viejos señalamientos que habían circulado años atrás. “Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”, aseguró sin titubeos, marcando una línea muy clara respecto a su conducta personal. Y en medio de ese descargo, dejó una frase filosa que no pasó desapercibida: “Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice”, disparó en lo que todos interpretaron como una referencia directa a Mauro Icardi, el hombre cuyo nombre quedó ligado de manera definitiva a la ruptura con Wanda.
