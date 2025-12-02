Maxi López, tras su entrevista con Yanina Latorre: "Durante años se escuchó una sola campana"

A poco de su explosiva aparición en el programa de Yanina Latorre, Maxi López volvió a hablar y profundizó ante LAM varias de las definiciones que dejaron en shock al mundo del espectáculo. Con un tono firme pero sin perder la calma, el exfutbolista buscó correr el eje del escándalo para poner el foco en un punto que asegura haber cargado en soledad durante más de una década: la imposibilidad de contar su versión. “Durante más de diez años se escuchó solo una campana. Por algo Ana (Rosenfeld) terminó como terminó. Sin Wanda y sin nada”, lanzó, aludiendo de lleno a la histórica representante de su exesposa y a la dinámica mediática que él considera que lo dejó siempre en desventaja. Detrás de esa frase, dijo, hay años de silencio, desgaste judicial y una historia familiar que quedó partida en múltiples direcciones.