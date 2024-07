Maypi Delgado habló del calvario que vivió cuando estuvo embarazada

“Quedé embarazada, teniendo una relación con Matías, que vivíamos juntos, y él no quería ser papá, así que no terminó funcionando nuestra relación y se quiso separar rápidamente, apenas quedo embarazada. Me vine a vivir a Mar del Plata y a partir de ahí empezaron muchísimos problemas con él. Estuvo 8 meses del embarazo molestándome bastante”, explicó Maipy.

maipi delgado ex Maypi Delgado y el padre de su hija Matías Ricciardelli.

En diálogo conTNShow, la modelo detalló que: “Me llamaba a la mañana y se enojaba y a la tarde me pedía perdón, y después volvía a enojarse, y así durante 8 meses, diciéndome cosas horribles, denigrándome, diciéndome que le cag... la vida, que no podía ser lo que le estaba haciendo, y al otro día era feliz porque iba a ser papá. Es más, en el momento que nos indicaron que iba a ser una nena, él lo publicó en su Instagram feliz, poniendo un video, y, sin embargo, 15 minutos antes de eso me decía que se quería morir de que iba a ser padre”.

Además, la influencer expuso las contradicciones en el accionar de su ex: “Es una dualidad un poquito difícil de llevar porque dice una cosa y hace otra permanentemente. Así fue todo el embarazo y desde que nació India, lo mismo: un día estaba feliz y al otro día se quería morir”.

“En los momentos que hablamos de plata por el tema de la manutención es cuando él más me lleva a mí a un lugar donde me expone diciéndome que me está manteniendo, cuando en verdad solo me pasa plata por algunos gastos de India. Cubre solamente su parte, no cubre nada de mi parte, yo sigo manteniendo a mi hija como siempre y él no se ocupa de nada”, indicó.