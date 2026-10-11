"Me da miedo ser...": Homero Pettinato habló de su padre y sorprendió al revelar su mayor temor
En PH, Podemos Hablar, Homero habló de Roberto Pettinato, recordó cómo recibía su cariño y reflexionó sobre el impacto de esa relación.
La participación de Homero Pettinato en PH, Podemos Hablar dejó uno de los momentos más íntimos de la noche. Durante su conversación con Andy Kusnetzoff, el humorista se refirió a la compleja historia que comparte con su padre, Roberto Pettinato, y reconoció que las ausencias que atravesó durante su infancia todavía influyen en su manera de pensar la familia.
Lejos de esquivar el tema, Homero describió cómo fue creciendo en medio de un vínculo marcado por los desencuentros y las dificultades para expresar los sentimientos. “Teníamos una relación conflictiva. Es todo raro, somos bastante raros”, aseguró.
Ante la curiosidad del conductor por saber de qué manera Roberto le transmitía su cariño, el invitado explicó que las demostraciones no solían llegar a través de palabras, sino mediante gestos relacionados con sus intereses profesionales.
“Con guitarras, felicitándome por las canciones, incluyéndome en trabajos y dándome espacios para crecer en la comedia, supongo que era su forma”, detalló.
Sin embargo, dejó en claro que esas muestras de afecto no evitaron que atravesaran períodos de distanciamiento. Incluso, admitió que actualmente la relación continúa teniendo altibajos, aunque aprendió a convivir con esa realidad.
“Siempre fue una relación con ciertos conflictos, ha pasado tiempo sin hablarnos, vuelve el perro arrepentido. Siempre es algo que uno nunca deja de trabajar. Ahora sigue siendo un vaivén el vínculo, lo acepté así”, expresó.
En ese sentido, también reconoció que nunca logró mantener una conversación profunda con su padre para transmitirle todo lo que sintió a lo largo de los años. No obstante, explicó que ya no considera indispensable que ese encuentro suceda: “Hay batallas que uno da y otras que uno abandona”.
Homero Pettinato reveló por qué le genera temor convertirse en padre
La conversación tomó un rumbo todavía más personal durante el segmento del frente a frente, cuando Andy Kusnetzoff invitó a Federico Coria a realizarle una pregunta al humorista.
Conmovido por su testimonio, el tenista quiso conocer cómo imaginaba su propia experiencia con la paternidad y si intentaría construir una relación diferente con sus futuros hijos.
“A mí me impactó mucho tu historia, quería preguntarte si el día que seas padre, no sé si queres o no, ¿de qué manera educarías a tu hijo?”, planteó Coria.
La consulta llevó a Homero a compartir una reflexión sobre sus inseguridades y el deseo de no repetir determinadas situaciones que vivió durante su crianza.
“Me pasan las dos cosas, por un lado es un miedo bastante común el miedo a convertirte en tus padres, me da un poco de miedo ser el padre que fue mi padre, un tipo muy ausente y muy presente para sí mismo. Por otro lado me dan ganas de ponerlo a prueba y tratar de superarlo, de cambiarlo. Yo siento que no fui padre todavía porque no se me dio, no porque no haya querido, pero a veces me pregunto si no le escapé un poco yo”, confesó Pettinato.
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