Mesaza: revelaron el verdadero motivo de la separación de Pampita y Mirtha le dio un consejo a la modelo

La revelación impactó a Mirtha Legrand, quien reflexionó en voz alta: “Con una mujer como esa, ser infiel…”, dejando entrever su sorpresa ante la posibilidad de un engaño en una pareja tan mediática.

El intercambio no terminó ahí. Oliveri, fiel a su estilo, lanzó un comentario polémico que generó un fuerte debate en la mesa: “Creo que la única persona en esta mesa que no fue infiel sos vos”, dijo dirigiéndose a Mirtha. Ante las respuestas de los demás invitados que intentaron defenderse, Oliveri fue tajante: “No les creo nada, todo el mundo fue infiel”.

El consejo de Mirtha a Pampita

Mirtha Legrand fue consultada en su programa sobre la situación sentimental de Pampita y su pareja, Roberto García Moritán. La pregunta surgió durante una conversación con Gabriel Oliveri, íntimo amigo de la conductora y conocido mediático.

“Claro, yo te voy a decir algo a vos, Mirtha. Tengo dos preguntas concatenadas. No sé si alguna vez te fueron infiel”, planteó Oliveri.

“No te voy a contestar”, respondió Legrand, generando risas entre los presentes.

“Entonces, la segunda: ¿qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? Si le está pasando esto, ¿que vuelva o no vuelva? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿Debería hablar a favor de él?”, continuó Gabriel.

“No, que no vuelva, que no vuelva. Cuando el cristal se rompe, se rompe. No demos más”, enfatizó Mirtha, dejando en claro su postura.

La conductora destacó que “ella ha sufrido muchísimo. Pampita fue fiel” y acentuó la dedicación de la modelo a su hogar.

Gabriel Oliveri agregó: “Es una mujer que se dedica a armar su casa, la tiene impecable, y está dedicada a sus hombres”.

La contundente respuesta de Mirtha generó un intenso debate en la mesa, donde se abordaron temas de fidelidad y la importancia de la dignidad en las relaciones.