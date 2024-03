Britney Spears posó con una microbikini animal print en una playa

Britney-Spears-1.png

La cantante compartió un video de un día soleado en la playa posando con una espectacular microbikini animal print. En la parte superior, optó por un corpiño estilo top con breteles. ¿Para la bombacha? Una colaless ultra cavada.

Britney Spears suele sorprender en cada una de sus publicaciones. Puede compartir videos bailando desde el living de su casa, con looks muy extravagantes o mostrarse pasando un día en el mar y rodeada de naturaleza.

Britney-Spears-2.png

Para el peinado eligió llevar el pelo suelto y utilizó muy poco maquillaje como para solo preocuparse por pasar una espectacular tarde de sol y relax. “La princesa del Pop” se destaca siempre por su estilo único y vanguardista.

Britney-Spears-3.png

Al borde de la censura, Britney Spears hizo un desnudo total en la playa

La Princesa del Pop ya había deslumbrado al posar sin ropa hace algunos días. En el clip, la cantante recorre su figura con sus manos, para que se vea aún más sensual. De todos modos, tuvo la precaución de cubrir sus pezones con un emoji de corazón. "Como vez, las fotos son reales... aunque el vídeo está un poco borroso" escribió en la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Las imágenes habrían sido tomadas en la Polinesia Francesa. Sin embargo, Spears mostró su lado más extravagante al hacer una confesión: “Anoche mientras estaba acostada en mi piscina climatizada mirando las estrellas, estaba pensando que necesito un nuevo lavado de cara y como soy tan perezosa no me levanté para lavarme la cara”.

Y remató: “Tomé el asunto con mi propia mano y como un gato... Me lamí las ‘patas’ y alisé mi cara con mis dedos... okay así que cuando entré me enjuagué, pero el punto es que los beneficios de decir la verdad son cruciales”.