Ivana Nadal eligió una microbikini metalizada para disfrutar de las playas del caribe

Ivana-nadal-micro-lila-1.png

Posa con un conjunto bien de verano con un detalle de moño en la parte delantera y una espalda con la presencia de tiras entrelazadas. ¿Para la bombacha? Una colaless ultracavada de tiro alto.

Ivana-Nadal-micro-lila-2.png

Aunque su look completo no termina ahí. La morocha completó el outfit con lentes de sol rectangulares con vidrio total black superopaco y marco marrón claro. Por el último, añadió un collar de caracoles estilo choker, otra de las tendencias en Tulum.

En la descripción, dejó un extenso texto reflexivo y motivador como suele hacer. “‘Cuando esté lista, lo voy a hacer’. Una frase que te paraliza y hace que la vida pase y termines nunca haciendo eso que querés hacer. El momento es hoy. El tiempo es ahora. No existe eso que estás ‘buscando’. No hay momento en donde vas a estar lista o listo para generar cambios drásticos. Da miedo. Tu mente quiere que te quedes donde estás, cómo estás. Que por favor… no te muevas. Pero sos vos quien tiene que tomar la decisión de romper con ese miedo. De abrazarlo y avanzar. De pasar al otro lado... donde está la libertad”, escribió.

Ivana-Nadal-micro-lila-3.png

Ivana Nadal disfruta de los últimos días del verano con una microbikini taparrabos XXS

Otra de las prendas con las que había desprendido elogios fue un modelo estampado en tonos pasteles lila, rosa y celeste. El corpiño es simple pero decidió llevarlo puesto al revés, siguiendo así los últimos caprichos de la moda. La bombacha, en tanto, es estilo taparrabos, colaless y con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas.

Ivana Nadal taparra.png

Por último, la influencer de poco más de 2 millones y medio de seguidores de Instagram cerró con una frase motivadora. "Gracias Dios por mostrarme en cada acto de vida que el amor es la respuesta a todo", selló.