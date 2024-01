Celeste Cid y la microbikini tendencia del verano 2024

Celeste Cid.png

Además, Cid fue noticia recientemente debido a su separación de Abril Sosa, el baterista de Catupecu Machu. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió diversas indirectas que parecen referirse a esta situación personal, mostrando un lado más vulnerable de lo que acostumbra compartir.

Celeste Cid se manifestó en contra de la Ley Ómnibus

Javier Milei ha generado controversia al enviar al Congreso de la Nación la Ley Ómnibus, lo que ha resultado en críticas contundentes, especialmente del sector cultural. La propuesta contempla modificaciones, recortes en áreas y proyectos, generando preocupación en la comunidad artística.

“La cultura nacional no es un privilegio, es un derecho de los pueblos”, expresó Celeste Cid en sus redes sociales. Aunque no hizo referencia directa al paquete de leyes propuesto por Milei, su comentario evidencia una postura contraria a este tipo de normativas. Hasta el momento, la aprobación de la ley no ha sido confirmada.