El book de fotos de Luciana Milessi en microbikini con los colores de la Selección Argentina

Los looks playeros de Luciana Milessi

Hace algunas semanas, Luciana, la apasionada seguidora de "La Araña", deslumbró a sus seguidores al mostrar su estilo al vestir un conjunto de lencería de dos piezas en un sofisticado tono negro. Su elección de moda combina a la perfección las últimas tendencias de la temporada, y su atuendo recibió elogios por parte de sus seguidores en las redes sociales. Este conjunto destaca por su carácter atractivo, contemporáneo y atrevido, lo que refleja claramente el aprecio de Luciana por la moda actual.

¿Qué incluye este conjunto? El corpiño está confeccionado con encaje y tela engomada y cuenta con copas para mayor comodidad. Además, el diseño se destaca por las tiras que se entrecruzan en el abdomen y la espalda. En cuanto a la parte inferior, es de tiro alto, ultra cavada y sin costuras en la parte trasera.

Para completar su look, Luciana optó por un maquillaje impactante que incluye un audaz delineado de ojos estilo "cat-eye" en total black, que combinó con los elementos básicos de cualquier maquillaje sofisticado: máscara de pestañas, sombras de ojos en tonos variados, rubor de color rosado en las mejillas y un labial mate de aspecto natural. Finalizó su estilismo con un peinado en el que llevó su cabello suelto, con una raya marcada en un lado. Este look no pasó desapercibido y se convirtió en un verdadero éxito en la aplicación de fotos.

