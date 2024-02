Flor Peña y lo último de la moda: microbikini total pink

Flor Peña 2.png

Esta publicación de Florencia Peña no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes elogiaron su look. La artista recibió miles de "me gusta" y comentarios por su apuesta al borde de la pileta. Una vez más afirmó su lugar como referente de la moda y con influencia en las redes sociales. Mientras disfruta de su premio, aprovecha las buenas temperaturas para marcar tendencia con su outfit.

Desde la pileta de Carlos Paz, Flor Peña posó en microbikini XXS

Florencia Peña sigue enamorando a sus seguidores con sus looks explosivos y bikinis de lo más sexy que hay en este verano en Carlos Paz. La actriz que se encuentra trabajando en el interior del país, no solo brilla en cada uno de los posteos que sube a sus redes sociales, también lo hace arriba del escenario con una de las obras de teatro más exitosas de la temporada de Carlos Paz.

Flor Peña 3.png

Como no podría ser de otra manera, Florencia Peña volvió a paralizar las redes con una microbikini rosa XXS estilo barbiecore y dejó en claro que sigue disfrutando de sus días en Carlos Paz, mezclando horas de trabajo pero también de relax desde la piscina.

Flor Peña 4.png

Y es que desde que comenzó la temporada teatral, la actriz Florencia Peña se instaló en Carlos Paz para presentar su protagónico en el clásico musical Mamma Mia donde interpreta el papel de "Donna" que hizo conocido Meryl Streep.

Flor Peña 5.png

Con su derroche incansable de sensualidad, la actriz demostró días antes una serie de conjuntos veraniegos presumiendo su lomazo con distintas bikinis de lo más jugadas, pero no solo lo hace con trajes de baño. También se la puede ver que apuesta a las transparencias y a los brillos en los look que usa en distintas presentaciones.