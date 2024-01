Nati Jota posó con la última tendencia del verano 2024: microbikini y vestido tejido

La conductora en la plataforma de streaming Olga realizó una producción de fotos acompañada con parte de su equipo de trabajo. Para dar a conocer el detrás de escena realizó una publicación en el que mostró los detalles de su look. En este posteo se la pudo ver vistiendo un conjunto playero total black que incluyó un corpiño triangular de color negro y una bombacha colaless ultra cavada. Además, combinó su outfit con un mini vestido tejido con aberturas de color negro.

Nati Jota 1

Nati Jota se encuentra en Uruguay trabajando en su programa "Sería increíble" por streaming y aprovecha sus ratos libres para marcar tendencia con su look. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el trabajo que viene realizando hasta el momento. Nuevamente eligió el negro y todo indica que será su color favorito para lo que resta de la temporada.

Nati Jota 1

Nati Jota 2

Nati Jota y una microbikini bien escotada que combinó con un short de jean

La influencer Nati Jota compartió imágenes desde Punta del Este, donde graba un programa de streaming. En las fotos, luce un corpiño de bikini color crema con un diseño triangular muy escotado, que presenta una abertura en el centro adornada con una arandela.

Nati Jota 1.png

Complementa su look con un minishort de jean celeste de tiro alto con flecos, anteojos de sol y aros colgantes. En una de las fotos, está acompañada por Grego Rossello.

Nati Jota 2.png

Las imágenes recibieron elogios de sus seguidores, destacando su estilo y belleza.

Nati Jota 3.png