Mila Kunis cuenta cómo se mantuvo lejos de las drogas

Con 14 años, la actriz aparecía en pantalla interpretando a Jackie en ‘Aquellos maravillosos 70’, una de las chicas que componía el grupo de adolescentes que protagonizaban la serie. Como era habitual, los actores que se ponían en la piel de los estudiantes de instituto habían superado esa etapa años atrás. Salvo Mila Kunis. La diferencia de edad, lejos de convertirse en un ‘handicap’, le sirvió para aprender de sus compañeros, quienes se convirtieron en sus referentes.

Cómo se mantuvo lejos de las drogas

"La razón por la que no uso drogas, la razón por la que no me metí en las drogas, fue porque nadie en el set lo hizo", desveló en una entrevista con la revista ‘Vanity Fair’ . "Los admiraba a los 14 años, por lo que la trayectoria de mi carrera, mi vida, podría haber ido de cualquier manera, pero no fue así", dijo la actriz. No es raro que algunos de los actores adolescentes que saltaron a la fama se sintieran perdidos y abrumados.

En ‘Aquellos maravillosa 70’ Mila Kunis conoció a Ashton Kutcher, con el que formaría una de las parejas más queridas de todos los tiempos. Él tenía entonces 20 años, al igual que su compañera Topher Grace, mientras que el resto del grupo tenía 18 años. "Fue en el apogeo de los niños mayores que interpretaban a niños más pequeños y en realidad yo tenía la edad del personaje", dice.