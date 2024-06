Miranda! revolucionó la casa de Gran Hermano con un sorpresivo show

Así fue el show de Miranda! en Gran Hermano

Los artistas que vienen de ganar el Premio Gardel de Oro y de brillar en el Movistar Arena junto a Emilia Mernes, dieron un breve concierto de lujo para los participantes, que cantaron a viva voz sus mejores canciones. Cabe destacar que la reconocida banda afrontará tres Movistar Arena con todas las localidades agotadas.

¡Mirá el momento que vivieron en la casa!

Ángel de Brito reveló que dos imitadores entrarán a Gran Hermano: qué harán

El conductor de LAM generó un gran impacto con su última revelación durante su programa, dado que afirmó que entran a Gran Hermano dos humoristas para imitar a Furia y Emmanuel.

Sin embargo, cuando se dispuso a hablar del día que podrían entrar, abrió unas cuántas dudas. "Entran a la casa dos personas. Entran en dupla, con una misión. No se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene me da a turbio", comenzó diciendo Ángel de Brito.

Es que, allí explicó que de entrar estas dos personas la semana que viene, podría tratarse de galas de eliminación arregladas. "Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo porque no sabemos quiénes se van a ir. Entran dos hombres, de distintas edades. Entran dos imitadores", agregó el periodista.

"Lo hicieron en GH Chile", acotó el productor de LAM Fede Bongiorno. "Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma (Vich)", anunció De Brito. Tras esto, detalló: "Lo hacen en La Peña de Morfi, y Naza es Furia y Emma es Pichu".

De todas maneras, después de informar quiénes son los ingresantes, De Brito analizó su llegada. "Más allá de que es re divertido, cómo impacta dentro de la casa, porque es información", afirmó y después destacó: "Esto tiene que ser el viernes como máximo, porque no van a entrar los imitadores el lunes y uno de los dos queda eliminado".

"O que ya se sepa que ninguno de los dos va a quedar eliminado. Como yo creo que ya se sabe", espetó Mónica Farro ante los dichos de De Brito. Aún así, Ángel volvió a asegurar que esto sucedería el viernes, pero Fede Bongiorno le dejó en claro que no sería posible porque los viernes se emite "La Noche de los Ex". Y con esto dejaron en claro que las nominaciones de GH podrían estar arregladas.