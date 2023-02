La experiencia sobrenatural que vivió la ex de Fantino en su camarín

“Subí una foto mía en el camarín y me empezó a escribir mucha gente, no paraba de sonarme el teléfono y empiezo a ver que había personas que me decían que en la foto veían una Virgen y yo no lo podía creer, se lo mostré a una amiga mía y me dijo que veía lo mismo, llamé a mi productor de teatro y le consulté si había otro espectáculo ahí y me dijo que no, a todo esto la gente no paraba de decir que en la foto aparecía esto”, comenzó contando la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen.