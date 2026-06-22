Mirtha Legrand reveló cómo fue trabajar con Lionel Scaloni: qué dijo del DT de la Selección
La conductora recordó cómo fue trabajar con el director técnico de la Scaloneta en un documental filmado previo al Mundial 2026. Los detalles.
En medio de la intensa expectativa colectiva por el desarrollo de la cita mundialista, Mirtha Legrand sorprendió gratamente a los comensales de su mesa y a la audiencia de "La Noche de Mirtha" por la pantalla de eltrece al rememorar su vivencia compartida junto al director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.
La diva de los almuerzos relató los pormenores de la grabación de una pieza publicitaria que ambos protagonizaron unas semanas antes del puntapié inicial del Mundial 2026, definiendo al estratega de la albiceleste como un hombre “amoroso”, “sensato” e “inteligente”, en una jornada que la dejó completamente cautivada. El disparador de la temática surgió cuando Guido Kaczka, uno de los comensales de la velada, ensayó un juego de palabras al asociar el apellido del entrenador con el título de su propio ciclo televisivo, bautizándolo como “Los ocho Scaloni” en clara alusión a "Los 8 escalones".
A partir de ese pie, la diva se adentró en las anécdotas del rodaje comercial. “Hice un comercial con él muy lindo. Yo no lo conocía, llegué y me estaba esperando”, inició la conductora, antes de sentenciar con contundencia: “Es amoroso”.
La "Chiqui" se encargó de reconstruir el perfil del director técnico con suma precisión, destacando que el oriundo de Pujato asistió al set de filmación en compañía de su hermana, quien se ocupó de inmortalizar el cruce con retratos fotográficos a cada instante. Lejos de adoptar una postura distante propia de las celebridades, el conductor del plantel nacional se integró por completo a las dinámicas del grupo de trabajo. “Almorzamos todo el equipo, todo el personal también, todos juntos”, remarcó Legrand para poner de relieve la humildad del director técnico.
Uno de los pasajes más jocosos de la emisión televisiva se produjo cuando la dueña de casa describió el cruce visual que mantuvieron durante las horas de filmación frente a los flashes. “Él me miraba, me miraba mucho. Pero no por nada, no piensen nada raro”, advirtió Mirtha despertando las carcajadas de los presentes. Seguidamente, completó el trasfondo de esa situación: “Me miraba porque me observaba. Y yo lo observaba a él también porque es un astro, sin duda”.
En una faceta desconocida, la conductora ponderó la versatilidad del seleccionador nacional para acatar las directivas de las cámaras sin haber transitado una preparación artística previa, ya que resolvieron el guion en el mismo momento de la filmación.
“Era un diálogo cortito, yo lo aprendí ahí. Lo leí y ya lo sabía. Y él también hizo de actor”, elogió la presentadora, instando a los invitados a propinarle una ovación al DT por su labor y por el presente del equipo. Asimismo, destacó su dialéctica: “Es sensata, inteligente”, añadiendo para cerrar que “una maravilla” su forma de expresarse y sentenciando: “Me encantó hacerlo con él”.
La noche alcanzó su punto álgido de emotividad cuando Kaczka sorprendió a la diva al trazar un paralelismo entre su rol comunicacional y las grandes glorias del deporte. “A mí me emociona totalmente porque vos, Mirtha, en lo nuestro, en nuestra actividad, vos sos como Messi”, le manifestó el conductor, argumentando que “hacés otra cosa, es como otro cantar”.
Legrand agradeció conmovida el cumplido y desvió la atención para elogiar nuevamente al capitán del seleccionado, a quien catalogó como “un astro sin duda maravilloso”, en la antesala del trascendental cruce donde el plantel nacional se medirá ante Austria en busca de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la competencia.
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