Mirtha Legrand reveló cómo fue trabajar con Lionel Scaloni: qué dijo del DT de la Selección

Mirtha Legrand Scaloni

En una faceta desconocida, la conductora ponderó la versatilidad del seleccionador nacional para acatar las directivas de las cámaras sin haber transitado una preparación artística previa, ya que resolvieron el guion en el mismo momento de la filmación.

“Era un diálogo cortito, yo lo aprendí ahí. Lo leí y ya lo sabía. Y él también hizo de actor”, elogió la presentadora, instando a los invitados a propinarle una ovación al DT por su labor y por el presente del equipo. Asimismo, destacó su dialéctica: “Es sensata, inteligente”, añadiendo para cerrar que “una maravilla” su forma de expresarse y sentenciando: “Me encantó hacerlo con él”.

La noche alcanzó su punto álgido de emotividad cuando Kaczka sorprendió a la diva al trazar un paralelismo entre su rol comunicacional y las grandes glorias del deporte. “A mí me emociona totalmente porque vos, Mirtha, en lo nuestro, en nuestra actividad, vos sos como Messi”, le manifestó el conductor, argumentando que “hacés otra cosa, es como otro cantar”.

Legrand agradeció conmovida el cumplido y desvió la atención para elogiar nuevamente al capitán del seleccionado, a quien catalogó como “un astro sin duda maravilloso”, en la antesala del trascendental cruce donde el plantel nacional se medirá ante Austria en busca de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la competencia.