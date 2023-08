El gesto de Luis Miguel con Mirtha Legrand en pleno recital

VIDEO Luis Miguel se bajó del escenario y le regaló una rosa a Mirtha Legrand

luis miguel mirtha

En ese sentido, la reina de los almuerzos relató qué le susurró: “Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije sos un genio por cómo cantás, cada día mejor... Paseas de una lado para el otro en el escenario”, dijo a TN.

“Un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar”, reconoció la conductora y explicó que todo surgió en el momento: “No había arreglado ni una palabra, hacía muchos años que no lo veía y que no viene a mi programa. Tenía ganas de ir y ayer (lunes) me llamó Nacho y me dijo, ‘Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo’, que lo llamó el representante”.

Mirtha, Juanita , Nacho Mirtha junto a sus nietos en el Movistar Arena

Además, despejó los rumores acerca de un posible doble que estuviera reemplazando al cantante de 53 años. “Tiene una voz hermosa, fantástica. Es mentira lo que dicen de un doble, es él. Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi esplendido y joven, más flaco, muy bien de figura”.

Cuando le preguntaron si le había pedido que fuera a uno de sus almuerzos, contestó: “No, no era el momento, había mucha gente, hay que estar con los pies en la tierra, atento a todo”. De todas maneras, confirmó que si bien volverá a la televisión, todavía no tenía una fecha estipulada.