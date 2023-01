¿Mirtha Legrand mandó al frente la separación de Juana Viale?

Tras explicar que no tiene una fecha puntual de regreso a Buenos Aires, la icónica conductora fue consultada por las versiones de crisis y ruptura amorosa de Juana Viale. Aclarando primero que no hay romance alguno entre Nacho Viale y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, sino sólo una amistad de años, Mirtha sembró dudas sobre la situación de Juana.

"¿Y Juanita se separó?", le consultaron a Legrand. "No, no sé... ella no cuenta nada", respondió Mirtha restándole importancia. "Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", le repreguntó el periodista de LAM.

"Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa", concluyó entonces pícara pero rapidísima la diva para salir del paso a minutos de haber llegado a la costa argentina.

¿Efectivamente Juana y Agustín pasan por un feo momento? El tiempo dirá si es una crisis final de la pareja o simplemente un desacuerdo que pueden arreglar con un café.