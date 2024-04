Mirtha Legrand pidió al Gobierno que fumigue por el dengue y lanzó una fuerte crítica: "No nos cuidan"

"Estamos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no. Pican en los tobillos, nos tienen dominados y temerosos", sentenció sobre el sentimiento de la sociedad ante la crisis sanitaria con más de 180.000 casos en todo el país y 130 muertes hasta la fecha.

Días atrás Mirtha Legrand expresó en su emisión de "La noche de Mirtha" su descontento con el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, justamente por el dengue y los despidos en el Estado.

“¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, contó.

“¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo”, manifestó la diva con dureza.