Mirtha Legrand sorprendió al anunciar su vuelta a la TV: no va al canal que todos creían

Mirtha Legrand: a qué canal puede ir

El periodista Santiago Sposato publicó un video de Mirtha Legrand en una cena, donde la propia protagonista anuncia en qué canal desembarcará

mirtha legrand

Cada vez que Mirtha Legrand acude un evento, toma el micrófono y dice unas palabras, ya sea cuando termina de ver una obra teatral, para felicitar a los actores, o durante una cena de gala, para dar algún tipo de declaración.

En esta oportunidad, la diva de la televisión tomó el micrófono y, sin dar vueltas, habló sobre su regreso a la pantalla chica por un canal que, hasta el momento, no formaba parte de los dos con los que había iniciado las negociaciones su nieto y productor del programa, Nacho Viale.

El Trece y América eran las dos canales que se disputaban el regreso de Mirtha a la televisión, pero no lograban acordar con el nieto de la diva.

Pero al parecer, en los últimos días Telefe habría comenzado a buscarla y a la conductora le habría entusiasmado muchísimo la idea porque nunca había formado parte de la programación de ese canal con su ciclo de almuerzos.

“El que se ocupa de todo es mi nieto Nacho Viale. Mirtha vuelve y vuelve a Telefe. Es la primera vez que voy a trabajar en Telefe, merece un aplauso”, dijo Mirtha, quien destacó que tiene mucha necesidad de regresar con sus clásicos almuerzos.

Mirtha también recordó lo mucho que le costó no estar activa durante lo que duró la pandemia por COVID 19: “Lo mal que me ha hecho la pandemia, no sólo físicamente, anímicamente".