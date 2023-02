Mirtha Legrand subastó una camiseta autografiada por Lionel Messi: quién se la quedó

Fue en un evento que contó con gran presencia política. Uno de los invitados fue Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata (donde se realizó la cena) y algunos integrantes del Frente Radical, como por ejemplo el cómico y político, Nito Artaza. De hecho, quien logró quedarse con la camiseta autografiada por el campeón del mundo fue Luis Emilio Terry Artus, un empresario marplatense titular del conglomerado farmacéutico Norgreen S.A.

Mirtha reveló que consiguió la camiseta gracias a Celia, la madre del 10 de la selección. “Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo y enseguida me mandó la camiseta”, detalló Mirtha en un móvil con Socios del Espectáculo.

La subasta comenzó con una base de 500 mil pesos y la gran mayoría de los presentes en la gala quisieron ofertar por obtenerla. Rápidamente el valor de la misma creció y terminó subastándose por 11 millones de pesos.