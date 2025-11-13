Mon Laferte anunció un show en Argentina: los detalles

En Femme Fatale, Mon Laferte se adentra en un lenguaje híbrido, donde las armonías densas y las atmósferas nocturnas del jazz, conviven con la frescura e inmediatez del pop alternativo. El resultado es un disco elegante y brutal, donde se mezcla lo clásico con lo experimental para crear un universo sonoro único.

La producción incluye los sencillos previamente lanzados, “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y la potente, “La Tirana”, haciendo mancuerna con Nathy Peluso. Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: “My One And Only Love”.