Montaron un operativo policial en la casa del Indio Solari tras las primeras muestras de afecto de sus fans

Custodia sin incidentes ante una vigilia popular en la casa de Indio Solari

Las autoridades judiciales y policiales explicaron que la presencia de los patrulleros en el lugar busca ordenar la zona de cara a la previsible e inminente llegada de miles de fanáticos que se movilizarán para darle el último adiós a su máximo ídolo.

No obstante, desde las fuerzas de seguridad aclararon de antemano que "no esperan incidentes" y que la intención es garantizar la tranquilidad en el coqueto barrio del oeste bonaerense.

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El dolor en vivo: una rosa para el mito

Mientras el operativo policial se ponía en marcha, las cámaras de la televisión apostadas en el lugar registraron los primeros y conmovedores gestos de la liturgia ricotera. Durante la cobertura en vivo de uno de los canales de noticias, se pudo ver el momento exacto en que un fanático se acercó en absoluto silencio hasta la residencia para depositar una rosa en las afueras de la propiedad.

La imagen sintetizó el inicio de lo que se prevé como una histórica e interminable vigilia de "los mismos de siempre", quienes comienzan a acercarse al refugio del Indio para transformar el dolor en un tributo de amor y respeto eterno.