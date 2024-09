Moria Casán disparó fuerte contra Pampita y Suanana Giménez: “Mononeuronales”

“Dos mononeuronales. ¿Se entenderán?”, tuiteó Moria. Rápidamente, el mensaje recibió cientos de "likes" y se llenó de comentarios de sus seguidores.

Lejos de terminar ahí, Moria comentó otra publicación, hecha en la cuenta del Ejército de LAM y siguió dejando en claro su postura. "Todos me llaman a mi x ser TUTANKAMO, conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos, me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno para k no salgan de su nube y tomen la realidad, banco a Angel k entiende todo, surfea, bucea y no se marea, ejército de lam, soldados y generales", escribió en X.

Moria Casán sorprendió a las redes sociales con un foto en toppless

Moria Casán levantó la temperatura de las redes sociales al tomar sol en topless y contar cómo son sus fines de semana con su pareja Pato Galmarini.

“Domingo de juventud y adultez extrema. Muy pocos gozan de ese combo”, escribió la vedette mientras que a través de una historia de Instagram se la ve tomando sol sin remera mientras que el padre de Malena Galmarini lee el diario.

Al mismo tiempo que grababa, comentó: “Comenzando a asolearnos acá con Galmarini, que se está castigando con diario... Por favor... Yo por leer “El país de las mujeres”, que me lo regalaron”. De inmediato dicha escena se viralizó en las redes sociales y estallaron los comentarios.

Algunos internautas felicitaban a la conductora por sus planes de fin de semana al aire libre, y otros a modo de haters la criticaban por tomar sol sin ropa.