Moria Casán, harta del Wandagate: "Abrís cualquier lado y están ahí"

Tras asegurar que la conductora de Bake Off es "Wanda Nada", la "One" también repartió tiros contra el jugador del Galatasaray: "Es muy cholulo. Es fanático. Lo marean las luces. Es picante". Además, sostuvo: "Tiene mucho resentimiento y no sé por qué si a él le va divino. Tiene la mentalidad del nuevo rico. Me parece que tiene mucha ira con Wanda Nada".

En cambio, hubo elogios para Eugenia Suárez: "La China es enigmática. La pasa bomba y es divina... Yo no veo a futuro a nadie. Me muevo en el presente y ellos son entretenedores del chisme".

No obstante, aseguró estar harta del conflicto que los envuelve a todos ellos: "Esta historia me agotó. No la consumo más, pero abrís cualquier lado y están. Me aburrieron ellos. No tienen solidez".

La fuerte predicción de Moria sobre Icardi y la China Suárez

Inmediatamente después de que el futbolista confirmara su noviazgo con la actriz el pasado 9 de enero, la "One" defendió a la China que había oficiado como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el año 2021. "La China es ganadora total. Es una chica libre, la japonesa divina y alterada. Ella tiene un modo de moverse que nunca da notas ni nada, ella se mueve por fotos o alguna cosa, es la más enigmática del grupo", sostuvo.

"Ahora tienen que mostrarse, está bien. Yo no creo que el pibe le sea de lacayo, es bravo, la va a embarazar... le falta el toque final", pronosticó la diva.

De esta manera, Moria señaló que la pareja entre Icardi y la China va a terminar agrandando la gran familia ensamblada que tienen ahora, teniendo en cuenta que él tiene hijas con Wanda y ella dio a luz a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y a Magnolia y Amancio, tras su vínculo con Vicuña.