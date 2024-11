Moria Casán se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su amor por Pato Galmarini

En el adelanto de la nota que se emitirá el próximo lunes en Nave Nodriza (Picnic extraterrestre), anuncian: "Un especial de amor, la One recibe a Pato Galmarini en un programa sensible y hermoso".

En el video que dura solo 30 segundos,Moria Casán se despide de su pareja con las palabras que suele utilizar: "Bueno, mi amor, te quiero mucho como siempre. Muchas gracias por haber estado conmigo", afirma «La One», dándose la vuelta para saludar y tomarle la mano a Pato Galmarini. Acto seguido, se quiebra y no puede ocultar su llanto.

"Te adoro. Te respeto, te quiero y te admiro", le dice Moria a su novio en un gesto de amor profundo. Él, algo avergonzado y tímido, solo logra responder: «No es poca cosa». Pero, claramente conmovida, continúa: "Él un día me dijo: 'Yo también te respeto'". Cabe recordar que ambos han destacado en varias ocasiones lo bien que se llevan y la conexión que tienen como pareja.

Sorprendida por la situación, al final vuelve a aparecer la Moria Casán de siempre, quien apuesta por el humor. «Ay, no puedo creer que me tengo que despedir llorando. Llorando y riendo. Bueno, gracias, hasta el lunes», son sus últimas palabras. Habrá que esperar hasta el lunes para ver la entrevista completa y si hubo más momentos en los que la pareja demostró su amor.

Este video se volvió viral y acumuló miles de comentarios apoyando a la pareja y a la diva por mostrarse de manera tan sensible. "La versión de Moria enamorada me destruye", "La mirada de amor entre ellos es hermosa. Tener el respeto y la admiración de tu pareja es tenerlo todo", fueron algunos de los mensajes que circulaban en redes sociales.

Ante esta gran repercusión, la diva compartió un video a través de sus historias de Instagram, haciendo alusión a una de sus frases más icónicas: "Hola, amores, ¿cómo están? Si querés llorar, llorá". Luego añadió: "Si querés emocionarte, emocionate... El lunes, no sé qué me pasó, pero con Pato Galmarini lloramos, ¿podés creer? No sé qué sucedió. Dije algo y de repente me salió un llanto".